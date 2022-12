Nono contratado do Vitória, Léo Gamalho se apresenta na Toca

Nono jogador contratado pelo Vitória para a temporada 2023, o centroavante Léo Gamalho fez as primeiras atividades na Toca do Leão nesta terça-feira (13). O jogador de 36 anos chegou a Salvador no final da noite de segunda-feira (12) e se apresentou esta manhã no centro de treinamento rubro-negro.

Depois de passar por avaliações médicas e físicas, Léo Gamalho fez exercícios na academia e correu em volta dos campos.

O centroavante tem um pré-contrato assinado com o Vitória, mas só terá a documentação regularizada em janeiro, porque o vínculo com o Coritiba, clube que defendeu nas últimas duas temporadas, só se encerra em 31 de dezembro.

Essa é a segunda vez que Léo Gamalho vai jogar em um clube baiano. Em 2015, ele vestiu a camisa do Bahia, sem muito sucesso. Experiente, o atacante tem um vasto currículo, que inclui times como Internacional, Santa Cruz, Ceará, Avaí e Goiás. Também já passou por diversas agremiações internacionais. A última delas foi Al-Khor, no Catar, onde esteve antes de retornar para o Brasil.

Com a chegada de Léo Gamalho, o Vitória passa a ter dois centroavantes no elenco. Vice-artilheiro do time este ano, com seis gols, o colombiano Santiago Tréllez renovou contrato até o final de 2023 e já treina com o grupo.