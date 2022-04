10% deixam contas atrasadas para comprar presente de Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães e mesmo com a impressão de preços mais altos pelas pessoas, um a cada dez consumidores pode deixar de pagar alguma conta para comprar presentes na data especial. É o que mostra a pesquisa da CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Segundo o gerente-executivo da entidade, Daniel Sakamoto, as intenções de compras trazem preocupação, diante do cenário econômico do país.

Isso porque quase 40% dos consumidores que irão às compras para o Dia das Mães estão com contas atrasadas. E mais que isso: quase 70% estão com o nome sujo, segundo o levantamento.

Nas capitais do país, cerca de 80% dos consumidores pretendem fazer, pelo menos, uma compra no período do Dia das Mães. A pouco mais de duas semanas do dia de celebrar as mães, a data é considerada, pelo comércio, o “Natal do primeiro semestre”.

O levantamento da CNDL mostra que, na prática, serão mais de 120 milhões de brasileiros presenteando alguém no dia das mães, este ano. E essas compras devem movimentar quase R$ 130 bilhões no setor de comércio e serviços.

Mesmo com tanta gente pretendendo ir às compras, 80% estão preocupados com a alta da inflação e consideram altos os preços dos produtos, para este ano, comparando com 2021. Apesar disso, 28% pretendem comprar umas coisinhas a mais em relação ao ano passado.

Entre os presentes escolhidos, a pesquisa mostra que as roupas, calçados e acessórios serão a preferência de quem deve presentear, chegando a quase metade das intenções. E esses itens devem ser comprados, pela maioria, nas lojas físicas. Depois vêm as compras pela internet.

Com produção de Daniel Lima.

