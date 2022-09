10 livros que viraram filmes imperdíveis

Com o sucesso de uma obra literária, é comum que ela seja adaptada para o cinema. Produtoras fazem de tudo para transformar o livro famoso num roteiro e, consequentemente, filme consagrado e que agrade aos fãs, aos críticos e, claro, ao autor.

Mas nem sempre é isso que acontece. Ao longo da história, muitos livros tiveram suas adaptações criticadas pelo público por não fazerem jus a original. Contudo, a maioria dos casos notórios foi um grande sucesso, com filmes tão bons quando os livros e que também entraram para a história do entretenimento.

Confira abaixo nossa seleção de obras literárias adaptadas para o cinema e curiosidades de cada uma!

A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha Vendido para mais de dez editoras estrangeiras antes mesmo de chegar ao Brasil, a obra marca a estreia de Martha Batalha no mundo da literatura em 2016. O livro se passa em 1940, com duas irmãs que foram criadas juntas e, de repente, são separadas abruptamente. Guida Gusmão desaparece de casa, deixando a irmã Eurídice, para se tornar uma dona de casa.

O filme, estrelado por Fernanda Montenegro, foi lançado em 2019 e conta com Carol Duarte e Gregório Duvivier no elenco. Ele pode ser visto nas plataformas Globoplay, AppleTV e YouTube.

R$ 26,89Comprar Box trilogia Para todos os garotos que já amei, de Jenny Han Lançado em 2015, o primeiro livro da trilogia de Jenny Han encantou românticos do mundo inteiro, ficando 40 semanas consecutivas na lista de livros mais vendidos pelo The New York Times na categoria “adulto jovem”.

Adaptada para a Netflix em 2018, a obra conta a história de Lara Jean, uma adolescente romântica que ama escrever cartas de amor e não enviá-las. Mas sua aventura começa de verdade quando suas cartas secretas chegam a seus destinatários sem ela saber. Os filmes podem ser vistos na Netflix.

R$ 89,99Comprar Orgulho e Preconceito, de Jane Austen Consagrado como um dos melhores romances de todos os tempos, Orgulho e Preconceito já foi adaptado mais de 10 vezes para obras audiovisuais. Entre filmes, séries, misséries e spin-offs, a história de Elizabeth Bennet e Sr. Darcy segue atual mesmo 200 anos depois de ser escrita. Algumas adaptações podem ser vistas nas plataformas Netflix e YouTube.

R$ 35,18Comprar O Iluminado, de Stephen King O Iluminado é uma obra muito importante para Stephen King. Recheado de traumas e lutas contra o alcoolismo que o próprio King experienciou, o livro aborda os maiores medos do autor de maneira crua e emocionante. O filme pode ser visto nas plataformas HBO Max, YouTube e Amazon Prime.

R$ 40,53Comprar Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie Adaptada três vezes para o cinema, a obra original de Agatha Christie foi publicada pela primeira vez em 1934, no Reino Unido. O livro foi inspirado num caso de sequestro real que ocorreu nos Estados Unidos, em 1932.

A obra retrata mais uma história do lendário detetive Hercule Poirot, desta vez investigando um assassinato brutal dentro de um trem de luxo. O filme pode ser visto na plataforma Star+.

R$ 25,27Comprar Os Miseráveis, de Victor Hugo Publicado em 1862 depois de mais de 16 anos no processo de escrita, Os Miseráveis é a obra mais famosa do francês Victor Hugo. Ambientada na França do século XIX, a história de Jean Valjean é um retrato da pobreza e miséria da Europa nos anos 1830, em meio à opulências da família real e uma sociedade em guerras e revoltas.

A obra foi adaptada para o cinema inúmeras vezes e ficou em cartaz no teatro Barbican Center, em Londres, por mais de 20 anos. Algumas adaptações podem ser vistas nas plataformas Star+, YouTube e Amazon Prime.

R$ 54,60Comprar Box Trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R Tolkien Com mais de 160 milhões de cópias vendidas, Senhor dos Anéis é a continuação da obra O Hobbit, de 1937. Mundialmente conhecida por suas aventuras épicas e cenário de alta fantasia, a história é a de um jovem hobbit que tem a tarefa de empreender uma perigosa viagem através da Terra-média para destruir o Anel do Poder. Os filmes podem ser vistos na plataforma da HBO Max.

R$ 116,89Comprar Estação Carandiru, de Drauzio Varella Lançado em 1999 e transformado em filme em 2003, por Hector Babenco, Estação Carandiru recebeu o Prêmio Jabuti 2000 de livro do ano e, desde então, já vendeu centenas de milhares de exemplares.

Em 1989, o médico Drauzio Varella iniciou na Detenção um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Não importava a pena a que tinham sido condenados, todos seguiam um rígido código penal não escrito, criado pela própria população carcerária. Contrariá-lo poderia equivaler à morte. O filme pode ser visto nas plataformas Globoplay, YouTube e Amazon Prime.

R$ 35,94Comprar Box Especial Trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins Lançada em 2008, nos Estados Unidos, a saga de Jogos Vorazes arrecadou, ao todo, mais de 85 milhões de cópias ao redor do mundo e foi traduzida para mais de 26 idiomas. Com tamanho sucesso, os fãs já aguardavam ansiosos pela adaptação nas telonas.

Transformada em quatro filmes, a saga chegou aos cinemas em 2012 com um elenco até então desconhecido: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Os filmes podem ser vistos nas plataformas HBO Max, AppleTV, YouTube e Paramount+.

R$ 123,68Comprar O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas Recheada de aventura, vingança e determinação, a obra de 1844, escrita por Alexandre Duma, foi adaptada para a telona em 2003 e conta a história do injustiçado marinheiro Edmond Dantès. O filme pode ser visto nas plataformas Google Play e YouTube.

