Bahia e Flamengo, duelo será realizado na Pituaçu

Futebol



Publicado em 18 de jul de 2021 e atualizado às 11:01

O nascer da noite de domingo em Pituaçu marcará o encontro entre Bahia e Flamengo, a partir das 18h15, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor chega ao confronto com uma derrota na bagagem, o Rubro-Negro visita o Nordeste depois de um triunfo apertado e com Renato Gaúcho como novidade à frente da equipe na competição.

Por falar em Renato, que ficou marcado nos tempos de Grêmio por poupar o time no Brasileirão e priorizar as Copas, há um dilema por conta da Libertadores na mira. Mas a tendência é a escalação com o máximo possível de titulares, enquanto, do outro lado, Dado Cavalcanti viu o seu time chegar a cinco desfalques em sete dias, seja por suspensão ou transferência para outros clubes (Juninho e Thacionado estão de saída). O desafio será se virar em meio a contratempos em um duelo direto nas proximidades do G4.

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Matheus Teixeira; Renan Guedes, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Lucas Araújo, Patrick de Lucca, Maycon Douglas, Rossi e Rodriguinho; Gilberto.

Lesionado: –

Suspensos: Jonas, Daniel e Nino

Pendurados: Patrick de Lucca, Edson e Matheus Teixeira

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Michael.

Lesionados: César, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Piris da Motta e Thiago Maia (poupado)

Suspenso: –

Pendurado: Bruno Henrique

Por | Lance