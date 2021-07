Tiroteio interrompe jogo de beisebol e deixa quatro feridos nos EUA

Quatro pessoas foram baleadas do lado de fora de um estádio onde acontecia um jogo profissional de beisebol em Washington, capital dos Estados Unidos , na noite desse sábado (17). A partida entre o Washington Nationals e o San Diego Padres e o jogo será retomado na tarde deste domingo (18).

O Departamento de Polícia local informou, por meio das redes sociais, ter “respondido a um tiroteio que deixou duas pessoas feridas do lado de fora do estádio Nationals Park”, no bairro de Navy Yard, na região sul da cidade.

Pouco tempo depois, anunciou que “outras duas vítimas associadas a esse incidente entraram em hospitais da região para receber tratamento de ferimentos a bala”. As autoridades disseram que o ataque “está sendo investigado”.

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021