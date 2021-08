Agressão a mototaxista gera revolta e indignação a familiares e amigos em Itamaraju

Destaque



Publicado em 3 de ago de 2021 e atualizado às 17:14

Tomados pelos sentimentos de revolta e indignação, familiares e amigos de um mototaxista de Itamaraju que foi agredido durante a solicitação de uma corrida foram para redes sociais clamar por justiça.

Até onde vai a crueldade do ser humano? Meu pai estava trabalhando para levar o sustento da família e hoje está aqui em casa todo machucado, sem poder trabalhar, desabafou a filha do mototaxista nas redes sociais com o sentimento de revolta e tristeza pelo ocorrido.

A agressão foi promovida por um morador do bairro Cristo Redentor no último sábado (31), por volta das 06 horas da manhã e o caso revoltou profissionais do transporte de passageiros em motocicletas de Itamaraju.

As primeiras informações dão conta que um mototaxista de 63 anos recebeu o chamado de um transporte por parte de uma cliente. E como rotina de trabalho o profissional deslocou-se até o endereço informado e quando se preparava para iniciar sua jornada foi surpreendido pelo companheiro da cliente com um golpe de voadora (pulo combinado com um chute). A agressão acabou promovendo o desequilíbrio e o mototaxista e a passageira caíram na via.

Em circunstâncias da queda de moto e das agressões, o mototaxista apresentou ferimentos na região da cabeça e teve uma fratura em um dedo das mãos.

Ao tomarem conhecimento do caso os colegas de profissão ainda tentaram localizar o autor, mas a tentativa foi frustrada pois o agressor fugiu da localidade sem deixar pistas.

A polícia foi notificada e segue a procura do agressor.