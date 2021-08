Coelba destaca benefícios para pais no momento único de suas vidas

Notícias



Em celebração ao Dia dos Pais, comemorado no último dia (08), a Coelba, empresa da Neoenergia, destaca os benefícios oferecidos para seus colaboradores no momento único vivido na família: a chegada de uma criança. A companhia, por meio do seu Programa de Diversidade, busca promover a diversidade e inclusão em todos os âmbitos e, por isso, garante aos homens a licença paternidade estendida para possibilitar criar os laços dos primeiros momentos com o filho.

Os pais podem usufruir de 20 dias ausentes no trabalho, a contar a partir do nascimento ou chegada da criança, e esse benefício também pode ser requisitado por casais homoafetivos e pais adotivos, em um período que pode chegar a 120 dias. A licença é remunerada e não gera nenhum prejuízo ao colaborador.

“Temos a preocupação de apoiar nossos funcionários em todas as fases da vida e a licença estendida reforça esse cuidado. Nossa ideia é promover o bem-estar nesse momento único, em que a presença dos pais é tão importante e pode fazer toda a diferença seja qual for o formato da família”, conta Régia Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Organizacional da Neoenergia.

O colaborador Cassio Cardoso, que atua na área de TI, solicitou a licença paternidade para o seu terceiro filho, nascido recentemente, em julho. O bebê, que veio ao mundo de parto natural, chegou um ano e meio depois do segundo filho, o que foi bastante trabalhoso nos primeiros dias de vida. “A licença foi muito importante para mim, pois possibilitou que ficasse com o meu filho de um ano em casa e indo ao hospital para dar assistência à mãe. Mesmo em casa, minha esposa ainda precisava de apoio e fiquei integralmente com nosso outro filho para não sobrecarregá-la, além de assumir funções fora de casa como comprar fraldas e pomadas para o bebe”, conta o pai que também tem um filho de 33 anos. “Esse período é essencial para incentivar o pai a ajudar nos momentos iniciais do filho e desafogar a mãe nos primeiros dias”, ressalta.

Sobre o Programa de Diversidade

Como reforço a um de seus principais pilares, a Neoenergia, controladora da Coelba, tem o Programa de Diversidade, que atua para promover um ambiente de trabalho de inclusão, respeito às diferenças, empoderamento e combate ao preconceito. Em junho, a empresa lançou o webapp Junt+s, uma plataforma exclusiva para multiplicar conteúdo, com depoimentos, informações, números de diversidade, vídeos e jogos. Neste espaço, as equipes da empresa podem estar sempre informadas em relação ao assunto, saber reconhecer e desempenhar boas práticas nos mais diferentes ambientes e ter acesso a todos os benefícios de promover a diversidade em todos os campos da vida.

Dentro da estratégia, a companhia prevê revisar constantemente os processos de Recursos Humanos, atuar em recrutamento e seleção para fazer processos seletivos mais inclusivos, formar sua liderança para gestão da diversidade e seguir fomentando ações de diversidade para empoderamento e combate ao preconceito

A Neoenergia mantém ainda uma Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação, não admitindo qualquer tipo de discriminação por raça, cor, idade, sexo, estado civil, ideologia, opiniões políticas, nacionalidade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição pessoal, física ou social entre seus profissionais. As iniciativas estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente ao número 5, Igualdade de gênero.

Sobre a Coelba

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de 6 milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).

Por | Ascom Coelba