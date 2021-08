Diego Ribas: Mentalidade de campeão e exemplo fora dos gramados

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Peça-chave do sucesso do Flamengo nos últimos anos, o jogador Diego Ribas possui características essenciais que justificam o seu sucesso, revela treinador mental Lincoln Nunes.

Quem acompanha as partidas do Flamengo certamente já pôde perceber o talento do camisa 10 da equipe, Diego Ribas. Com belas atuações dentro do campo, o jogador tem ganhado destaque também por sua atuação distante dos gramados. Tanto é que ele tem se tornado um exemplo de rendimento esportivo em corpo, mente e performance, revela o treinador mental Lincoln Nunes.

Com experiência de trabalho em atletas de alta performance, Lincoln destaca as principais qualidades do jogador rubro-negro: “O meia demonstra através de sua trajetória consagrada estratégias, atalhos, gerenciamento emocional e mentalidade de crescimento nas temáticas que rondam o esporte. Com a vasta experiência do mercado europeu no bolso — Portugal, Alemanha, Itália e Turquia — agregada à convivência com grandes técnicos do mundo… trazem relevância ao enredo das suas conversas”, observa o treinador.

Lincoln destaca que um jogador como Diego assume uma grande importância para o estudo técnico mental e performance de um esportista: “Um jogador que sofre a lesão que ele teve e volta rendendo absurdamente é o caso perfeito para se mostrar aos meninos da base e atletas de qualquer esporte. O cara é a definição de vencedor”, constata.

Diego está desde 2016 no clube, conviveu com altos e baixos, mudanças de gestão e cobranças de torcida. E no momento mais crucial dentro da equipe: a lesão em 2019 na Libertadores.

“Foi aí que o meia entrou num trabalho intensivo de recuperação, e uma lesão séria de rompimento do ligamento, que tem como prazo médio de recuperação em 8 a 12 meses. O atleta retornou aos campos antes do tempo padrão e brindou a nação com a assistência que colocou a bola de Gabi nas redes”, acrescenta Lincoln.

“A consagração do Flamengo como campeão da Libertadores. Um jogador dessa envergadura representa um ativo muito grande para o clube. Ele tem todas as características de uma mentalidade campeã é só olhar a garra que você sente os títulos, a sede de se tornar melhor sempre”, completa o preparador mental.

Por | MF Press Global