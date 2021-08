Indígenas fazem protesto na BR-101 contra projeto que muda demarcação de terras

Destaque



Publicado em 25 de ago de 2021 e atualizado às 13:02

Na manhã desta terça-feira (25), mais um protesto foi realizado por manifestantes indígenas na BR-101, no trevo do Parque Nacional do Descobrimento entre Itamaraju e Itabela.

O ato contou com a presença de dezenas de indígenas da região, que utilizaram de faixas, pedaços de madeira e pedras bloqueando o trânsito nos dois sentidos.

A manifestação que também acontece em outros locais da região tem por objetivo reivindicar o projeto de lei 490 que tramita no Congresso Nacional que altera o processo de demarcação de terras indígenas.

O ato está sendo acompanhado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e formou congestionamento de veículos na via. Até o fechamento da matéria não havia previsão do encerramento.