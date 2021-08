ACM Neto participa de entrevista coletiva ao lado do prefeito Marcelo Angênica em Itamaraju

Destaque



Publicado em 28 de ago de 2021 e atualizado às 00:42

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, em visita ao município de Itamaraju esteve reunido com a imprensa da região e sua comitiva onde participou de uma entrevista coletiva ocorrida nesta sexta-feira (27) no auditório da FACISA para apresentar seus projetos futuros ligados a política da Bahia.

Político reconhecido nacionalmente por ser membro do clã Magalhães, foi prefeito da capital baiana e carrega em sua trajetória mandato no parlamento federal.

Em sua agenda aberta ao Extremo Sul da Bahia, ACM Neto, visitou Itamaraju, Caravelas, Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas, no projeto aclamado de “Pela Bahia”. Na coletiva, esteve acompanhado de figuras políticas como os deputados Adolfo Viana, João Gualberto e Tiago Correia, também a presença do ex-governador Paulo Souto, lideranças regionais e o prefeito Marcelo Angênica.

Assuntos regionais foram explanados como economia, segurança pública, saúde, além da importância do Extremo Sul, no desenvolvimento da Bahia.

“A economia do Extremo Sul, agrega diversidade e privilégios, que é puxado pelo agronegócio, que tem potencial nos setores industriais, de serviços, com capacidade de expansão comercial e turístico”, relatou o ex-prefeito da capital baiana.

ACM Neto ainda relacionou a importância de uma integração entre os municípios banhados pelo litoral. Compondo a Costa do Descobrimento e Costa das Baleias.

Jornalistas questionaram ao ex-deputado, a hipótese de concorrer nas próximas eleições ao executivo nacional e foram respondidos, “que em seus planos atuais existem considerações de proposições apenas ao cenário da Bahia”.