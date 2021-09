43ª CIPM prende homem por furto de gado em Itamaraju

Destaque



Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 11:57

Nesta quarta-feira (15), por volta das 04h00, guarnições da 43ª CIPM foram deslocadas à região do “Corte Grande”, na zona rural, a fim de averiguar a denúncia da prática do crime de abigeato “furtos de animais”, onde no local haviam dois veículos, uma S-10 e um Fiat/Toro, e homens abatendo vacas de uma fazenda com o emprego de arma de fogo.

Chegando ao local, verificou-se que os autores haviam abatido 08 (oito) animais do rebanho da fazenda e evadiram às pressas levando apenas um dos animais abatidos. Na fuga, os autores se depararam, nas imediações do bairro Varzea Alegre, em Itamaraju, com uma guarnição do PETO, que também estava na diligência e que conseguiu interceptar um dos veículos, o Fiat/Toro de cor branca.

O condutor do veiculo suspeito ainda tentou fugir da abordagem policial, abandonando o veículo e embrenhando-se em um matagal. Mas, após incursões realizadas pela pela guarnição, o suspeito foi localizado. Sendo confirmada a sua participação no crime, o autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais.

Por | 43CIPM