Pavimentação da BA-284 facilita ligação do Extremo Sul baiano com Minas Gerais

Publicado em 23 de set de 2021 e atualizado às 01:28

Obra será feita no trecho entre o distrito de Alho, em Itamaraju, e a BR-101

A pavimentação da BA-284, do distrito de Alho, em Itamaraju, até a BR-101, irá reduzir o tempo de viagem entre a sede municipal e Jucuruçu de 2h para cerca de 1h. O aviso de licitação para a realização da obra no trecho de 35 km foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22). Os serviços a serem realizados pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) também incluem melhoramentos em pontos localizados da rodovia.

“A via asfaltada facilitará a ligação do Extremo Sul baiano com o estado de Minas Gerais. O deslocamento entre os municípios de Itamaraju e Jucuruçu vai passar a ser feito em um trecho da BA-284 totalmente pavimentado. Um total de 73 mil moradores de ambos os municípios serão atendidos com a ação na rodovia, que também beneficiará o desenvolvimento da produção agropecuária local” ressalta Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas tem a previsão de serem abertos de 26 de outubro.

Outras obras

A região do Extremo Sul do estado vem recebendo outras ações na área de Infraestrutura. As obras de pavimentação dos acessos ao Santuário de Itanhém e ao distrito de Rio Pau Alto, em Nova Viçosa, foram concluídas neste ano. Os 89 km da BA-290, entre Itanhém, Medeiros Neto e Teixeira de Freitas, estão sendo restaurados pelo Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias (Premar). A implantação da BA-290, de Itanhém até o acesso à Vila Resende, se encontra em execução. O Semianel Rodoviário de Medeiros Neto é pavimentado no trecho que liga a BA-290 a BA-690.

