Mais de 25 Kg de drogas são apreendidos em Itabuna

Publicado em 23 de set de 2021 e atualizado às 18:18

Carregadores de fuzil e metralhadora, além de armas e 125 munições também foram localizados durante a operação

Vinte e sete tabletes de maconha, um quilo e meio de cocaína e mais de 500 gramas de crack foram apreendidos durante a Operação Dom Carlos, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23), por policiais civis de unidades localizadas no município de Itabuna.

Além das drogas, um revólver, uma espingarda, carregadores de fuzil, metralhadora, pistola e 125 munições de diferentes calibres foram apreendidos pelas equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Homicídios (DH) e das duas unidades territoriais.

A ação foi resultado de investigações realizadas com o objetivo de coibir a ação de traficantes em Itabuna. O delegado Evy Parternostro disse que o material estava escondido num terreno baldio, no bairro Dom Carlos. “O lugar funcionava como um depósito. Ainda prendemos um homem, de 40 anos, que deve fazer parte da quadrilha responsável pelas drogas e armas. Ele seria uma espécie de ‘olheiro’ no grupo”, explicou o delegado.

Os policiais também recolheram materiais para fracionamento e distribuição dos entorpecentes, como balanças, etiquetas, rolos de fita adesiva, facas, recipientes e embalagens para armazenar drogas. O resultado da apreensão será enviado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.

Por | Ascom PC