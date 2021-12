Sociedade



2 de dez de 2021

Presidente eleito da CAAB vai ampliar apoio a advogados em situação de vulnerabilidade e reforçar serviços no interior

O advogado Maurício Leahy assume, a partir de 1º de janeiro de 2022, a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia – CAAB. Ele estará à frente do órgão no próximo triênio e colocou como uma das metas iniciais de sua gestão ampliar o apoio a advogados em situação de vulnerabilidade.

“Muitos colegas ainda atravessam um momento difícil em função da pandemia. Por isso, teremos um olhar atento a advogadas e advogados que estão em situação mais vulnerável, e vamos apoiá-los com os auxílios estatutários da Caixa”, explica o presidente eleito.

Outro aspecto ao qual a gestão de Maurício Leahy dará atenção é a ampliação dos serviços para o interior. “A interiorização das ações da CAAB foi bastante ampliada nos últimos anos e daremos continuidade e essa dinâmica para atender os associados das 36 subseções da OAB da Bahia. O objetivo é que cada vez mais advogadas e advogados acessem os serviços da Caixa de Assistência”, ressalta.

Maurício Leahy foi eleito presidente da CAAB na chapa União pela Advocacia, liderada por Daniela Borges, no pleito realizado no dia 24 de novembro em Salvador e em 42 pontos distribuídos nas subseções da OAB-BA. Ele vai suceder o advogado Luiz Coutinho, que esteve à frente da Caixa de Assistência na Bahia nos últimos seis anos.

Leahy avalia que os próximos três anos serão de muitos desafios, sobretudo no processo de retomada das atividades por parte de advogadas e advogados que tentam se recuperar da crise dos últimos dois anos. “Temos que enfrentar as dificuldades que já são históricas, como a crise do Judiciário e o combate às constantes violações de nossas prerrogativas. Mas, agora, temos também os desafios que foram impostos pela pandemia”.

No auge da pandemia, a restrição das atividades e o consequente fechamento dos fóruns impediram muitos advogados de trabalhar, conforme relata Maurício Leahy. “Diversos colegas perderam a sua única fonte de renda. Os fóruns ficaram fechados por mais de um ano, o que agravou ainda mais a situação da advocacia. Além disso, houve uma mudança abrupta na dinâmica de trabalho em muitas áreas, com a adoção das audiências remotas. Tudo isso aconteceu em um intervalo curto, sem tempo para adaptações ou adoção de medidas para minimizar os impactos da crise”.

Ele destaca que a Caixa de Assistência teve também um papel fundamental nesse período. “A CAAB cumpre o papel de dar o suporte ao dia a dia da advocacia, em áreas que vão além da própria atividade profissional, e, sobretudo nesse período de pandemia, ficou evidente a importância do órgão, que pôde oferecer amparo aos colegas que enfrentaram e ainda enfrentam inúmeras dificuldades”, diz.

Para o triênio 2022-2024, Leahy acredita que a presidente eleita da OAB da Bahia, Daniela Borges, seguirá firme nos enfrentamentos para que a advocacia supere os desafios impostos nos últimos dois anos. “Sem dúvida, Daniela tem todas as condições de realizar os enfrentamentos necessários pela valorização e fortalecimento da nossa classe. E, no contexto da CAAB, teremos um importante apoio da diretoria da seccional para obtermos êxito em nossas metas para os próximos três anos, sempre com foco em oferecer apoio incondicional aos colegas de todo o estado”, aponta.

Trajetória

Formado pela Universidade Católica do Salvador, Maurício Leahy advoga há 25 anos na área de direito empresarial. Na atual gestão da OAB-BA, presidida por Fabrício Castro, ele ocupa o cargo de secretário-geral adjunto da instituição. Leahy já teve uma passagem pela CAAB, na primeira gestão de Luiz Coutinho à frente do órgão (2016-2018), quando foi diretor-tesoureiro.

“Essas experiências que tive ao longo desses anos em nossa instituição me permitiram conhecer bem as estruturas da OAB e da Caixa de Assistência. A partir de janeiro de 2022, assumo essa nova missão para continuar levando o apoio incondicional da CAAV à advocacia baiana, sempre com o objetivo de aprimorar e ampliar, cada vez mais, os nossos serviços”, conclui.

Confira a diretoria que assume a CAAB para o triênio 2022-2024

Presidente: Maurício Leahy

Vice-presidente: Cléia Costa

Secretária-geral: Ilana Campos

Secretário-adjunto: Rene Viana

Tesoureiro: Felipe Reis Abreu

Suplente: Vanessa Lopes

Suplente: Marcos Bonfim

Suplente: Juliana Camões