Seinfra realiza ações emergenciais em 10 diferentes pontos do extremo sul baiano

15 de dez de 2021

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está dando o apoio necessário ao Governo do Estado para atender à população do extremo sul, atingida com as fortes chuvas da semana passada. O órgão vem realizando ações em 10 diferentes locais, como restauração em três pontos da BR-489, outros três na BA-284 e mais duas obras na BA-290.

Além disso, a Seinfra trabalha na recuperação da ponte de acesso a Prado, na BA-001, e na limpeza de ruas no distrito de Nova Alegria, em Itamaraju. Os serviços têm o objetivo de permitir o deslocamento entre os municípios afetados, a fim de facilitar o transporte, recebimento de doações e ajuda humanitária na região.

Na BR-489, o fluxo de veículos no KM 15, entre Prado e Itamaraju, foi liberado na tarde desta quarta-feira (15). Os trabalhos emergenciais foram iniciados na manhã desta quarta-feira (15) e permitiram a retomada do tráfego neste ponto. Nos outros dois pontos afetados, KM 13 e 02, onde a pista havia cedido, as obras foram concluídas no início desta semana. Por meio dos desvios provisórios foi retomada a circulação de automóveis, incluindo ônibus e caminhões.

A limpeza das ruas do distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, está sendo executada pelo Governo da Bahia, por meio da Seinfra, em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul do Estado (Construir). Estão sendo retirados entulho e resíduos de terra carregados pela água que invadiu a localidade. O objetivo é permitir a movimentação dos moradores e dos profissionais que estão auxiliando no atendimento à população.

Os serviços de recomposição nos três pontos da BA-284, entre Itamaraju e o distrito de Pau D’Alho, foram concluídos pela Seinfra. A pista nos KM 10,17 e 30 da rodovia haviam cedido. Os deslocamentos nos trechos estão sendo feitos, temporariamente, via desvios provisórios. A secretaria promoveu, em caráter emergencial, a manutenção em dois pontos da BA-290, entre Teixeira de Freitas e Alcobaça, para o desbloqueio do tráfego da rodovia após deslizamento de terra e queda de árvores. A ação permitiu a retomada da circulação de veículos no local.

Já a recuperação de um dos encontros da ponte de acesso à Prado, na BA-001, foi concluída no início desta semana, após uma das cabeceiras ter cedido no sábado (11). O trânsito de veículos de pequeno e grande porte no local já foi retomado. No extremo sul baiano, a equipe técnica da Seinfra trabalha com cerca de 40 profissionais e um total de 15 maquinários pesados, como retroescavadeiras, caçambas e equipamentos de patrolamento.

Aeródromos públicos

A Seinfra está realizando o monitoramento dos equipamentos aeroviários públicos de Prado, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Comandatuba diariamente a fim de auxiliar no atendimento à população do Extremo Sul baiano. Os aeródromos em atividade facilitam à operação de socorro às vítimas na região, ajudam no transporte de doação de alimentos e roupas para os moradores.

Fonte: Ascom/Seinfra