13 coisas que você precisa saber para manter a segurança das crianças em veículos

Veja algumas lições que você precisa aprender para garantir a segurança das crianças durante sua próxima viagem de carro

Como pais, passamos muito tempo pesquisando as melhores cadeirinhas e as diretrizes de segurança mais recentes. Mas a verdade é que isso é apenas uma pequena parte do quadro geral quando se trata de manter as crianças seguras dentro e ao redor dos carros.

Existem muitos perigos ocultos aos quais devemos estar atentos – alguns óbvios, outros nem tanto. Não é por acaso que o trânsito é a principal causa de morte por acidente de crianças e adolescentes de zero a 14 anos no Brasil.

Pensando em ajudá-lo a proteger seus pequenos, compilamos uma lista de 13 itens obrigatórios para ajudar seus filhos a ficarem seguros dentro e fora dos carros. Confira

1 – Foco na direção defensiva

Praticamente todo acidente de carro envolve pelo menos uma parte negligente. A melhor maneira de se proteger de lesões é evitar um acidente em primeiro lugar.

Fique sóbrio, não ultrapasse o limite de velocidade e, provavelmente o mais importante, fique atento ao que está acontecendo ao redor do seu carro.

2 – Evite distrações enquanto dirige

Mantenha bolsas, sacolas de fraldas e outros itens perigosos fora do alcance. Se as crianças pedirem que você olhe para elas ou entregue algo enquanto você dirige, explique que não é seguro.

Ter um segundo adulto no veículo garantirá que o motorista não se distraia. Se precisar ajudar uma criança enquanto dirige, primeiro encontre um lugar seguro para parar o veículo.

3 – Cuidado com as áreas de lazer

Certifique-se de que as áreas de lazer estejam cercadas e que os portões estejam fechados sempre que as crianças estiverem do lado de fora.

Dessa forma, conseguirá manter a segurança dos pequenos que estiverem no mesmo ambiente que outros veículos.

Ensine as crianças que é importante sempre ficar dentro da cerca, a menos que estejam acompanhadas com um responsável.

4 – Ensine às crianças como é um carro dando ré

Outra maneira de instalar hábitos seguros desde o início? Ensine a seus filhos como é um carro quando está prestes a dar ré.

Assim que os pequenos se tornarem capazes de andar, ensine-os como identificar um veículo dando ré. Isso pode diminuir os casos de acidentes com crianças pedestres.

5 – Ensine as crianças a olhar para os dois lados

Seus filhos podem demorar vários anos para atravessar a rua sozinhos, mas nunca é cedo para começar a ensinar hábitos de travessia seguros.

Sempre que cruzar uma estrada, você deve primeiro olhar para a esquerda, depois para a direita. Depois, sempre olhe para a esquerda uma segunda vez para se certificar de que nenhum carro subiu enquanto sua cabeça estava virada.

6 – Evite deixar as crianças comerem no carro

Dar comida às crianças enquanto estão no carro pode, infelizmente, ser fatal se você não tiver cuidado.

A maioria das organizações de segurança recomenda evitar lanches no carro. Elas apontam que, se uma criança se engasgar acidentalmente (e uma viagem movimentada pode aumentar esse risco), você pode nem perceber, especialmente se seu filho ainda estiver voltado para trás.

7 – Leia o manual das cadeirinhas

Muitas pessoas pensam que instalaram corretamente a cadeira de segurança infantil e acreditam que a estão usando corretamente. No entanto, algumas estatísticas provam o contrário. Grande parte das cadeiras de segurança para crianças são consideradas incorretamente instaladas.

Uma criança pode sofrer ferimentos ou morrer em uma colisão se a cadeira de segurança infantil não for instalada ou usada corretamente.

Os pais devem ler atentamente o manual do proprietário do veículo e as instruções que acompanham a cadeirinha para garantir a instalação e utilização adequadas do equipamento.

8 – Cuidado com airbags

Os airbags, quando usados adequadamente, podem salvar vidas de adultos. No entanto, também podem aumentar o perigo para a segurança dos pequeninos.

Uma criança sentada no banco da frente corre o risco de ficar muito próxima de um airbag no caso de uma colisão.

Esse dispositivo infla a velocidades de até 320 km / h, o que pode ferir os passageiros que estão muito perto. Além disso, devido ao tamanho da criança, o airbag pode atingi-la na cabeça ou no pescoço, resultando em lesões graves ou fatais.

9 – Não deixe crianças sozinhas em carros

Por mais tentador que seja fazer uma tarefa rápida, deixar crianças desacompanhadas dentro de um veículo, “mesmo que por um minuto”, pode ser perigoso.

Quando deixadas sem supervisão, as crianças podem dar partida no veículo ou colocá-lo em ponto morto.

10 – Antes de sair, dê uma olhada no carro

Antes de sair do seu carro, verifique se todas as crianças estão fora do veículo.

Verifique novamente, embaixo e atrás de todos os assentos do veículo para ter certeza de que ninguém foi esquecido ou deixado para trás.

11 – Cuidado com objetos soltos

Prenda grandes objetos soltos no veículo, para que não se tornem projéteis perigosos que podem ferir você ou as crianças em um acidente.

Um pequeno deslize é mais que suficiente para ferir ou matar uma criança pequena, mesmo em uma pequena colisão.

12 – Tranque o carro quando estiver na garagem

Não se trata apenas de evitar roubo. Embora possa parecer um detalhe, manter o veículo trancado enquanto estacionado na garagem é, na verdade, uma das melhores maneiras de manter seus filhos seguros perto de seu carro.

13 – Abaixe as janelas antes de dar ré

A maioria dos veículos hoje em dia tem câmeras de ré confiáveis. Elas têm sido muito úteis para evitar atropelamento de crianças pequenas durante a manobra.

Mas ainda é uma boa prática abaixar as janelas, manter o rádio desligado e dar ré lentamente, especialmente quando há crianças por perto.

Isso permite que você ouça claramente o que está acontecendo ao seu redor, especialmente se alguém gritar para você parar.

Lembre-se de aplicar as dicas apresentadas aqui e, quem sabe, até mesmo contar com um seguro auto. Ele deixará você e sua família ainda mais protegidos contra qualquer tipo de situação.

Embora a maioria dos pais esteja ciente da importância de apertar o cinto e dirigir com responsabilidade, nunca é demais revisar dicas de segurança do carro para crianças.