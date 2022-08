130 kg de maconha são apreendidos em bagageiro de ônibus em Jequié

A Polícia Militar apreendeu cerca de 130 quilos de maconha no bagageiro de um ônibus de turismo em Jequié, na Bahia, na noite do domingo (14). A droga seria distribuída em Vitória da Conquista, no sudoeste. Um suspeito foi preso.

Os 128 tabletes de maconha foram achados por equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Jequié) com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central.

Segundo o comandante da Cipe Central, tenente-coronel Ricardo Silva, as equipes estavam fazendo abordagens de rotina quando parara um ônibus que seguia de São Paulo para Conquista.

“Ao revisitarmos o bagageiro do coletivo encontramos uma mala com grande quantidade de maconha. Um passageiro assumiu a posse do material e acabou preso em flagrante”, explicou o tenente.

O suspeito e a droga foram encaminhados para a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Jequié).