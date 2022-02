13ª Festa do Café é confirmada em Itabela

Destaque



Publicado em 24 de fev de 2022 e atualizado às 12:53

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

O evento acontece de 19 a 21 de agosto deste ano. Depois de três anos em pausa, o Sindicato dos Produtores Rurais (SPR) de Itabela confirma a 13ª Festa do Café para os dias 19, 20 e 21 de agosto deste ano, em Itabela. O presidente da entidade, José Wiles, fez o anúncio durante a inauguração da Praça do Café, na última sexta-feira.

Com o tema Evolução e Qualidade, a 13ª da festa contará com cronograma de palestras voltadas para o produtor, com temáticas sobre produtividade, tecnologias e economia. Para fomentar o agronegócio da região, haverá área exclusiva para exposição de produtos agrícolas, como máquinas e insumos agrícolas, além de sorteio de brindes durante a programação e praça de alimentação.

Na segunda, 21, a diretoria do sindicato esteve reunida para apresentar o formato e conceito desta edição do evento. Para o prefeito da cidade, Luciano Francisqueto, que assegurou apoio ao evento com a programação cultural. “O café conilon tem grande representatividade econômica, faz parte da nossa essência. Esse momento merece uma festa bonita, digna das pessoas que constroem o legado do nosso café no estado da Bahia”. Disse o prefeito.

Para o presidente do (SPR) de Itabela, José Wiles, a 13ª edição da festa acontece em significativo momento de evolução para o produtor. “A realização desta edição é um desafio, por conta do contexto global de saúde e das adversidades que o produtor viveu nos últimos dois anos. No entanto, são momentos que proporcionaram evolução em muitos aspectos e nos encorajaram para esta decisão, sabendo que com toda essa vivência, nos tornamos mais preparados”. Detalhou. Durante a reunião, o presidente destacou que a comissão organizadora estará atenta aos cuidados vigentes exigidos pelos órgãos de saúde do estado e município.

Ainda na reunião, a diretoria defendeu a unidade e parcerias para o fortalecimento da agricultura na região. E uma das iniciativas seria alinhar o calendário de realização da Festa do Café com a Feira do Produtor Rural da cidade de Itamaraju. “Acreditamos que assim, podemos concentrar os esforços, atrair investimentos e posicionar a região para o estado como uma fomentadora do agronegócio”, frisou o vice-presidente do sindicato, Ednardo Morais.

Lançamento da festa

A 13ª edição da festa será lançada no dia 30 de abril, na Fazenda Maravilha, de propriedade de Weverson Grassi, produtor ganhador do primeiro lugar da 5ª edição do Concurso Regional Café Conilon de Qualidade 2021. A data entrará para o calendário do evento como dia oficial de abertura da safra anual no município, como forma de fortalecer e celebrar o início do período. Em colheita simbólica, os primeiros grãos desta temporada serão coletados pelo presidente do sindicato, José Wiles, e pelo prefeito Luciano Francisqueto.

Haverá também uma coletiva de imprensa e palestra sobre café de qualidade, conduzida por Gustavo Sturm, engenheiro agrônomo e campeão do Coffee Of The Year 2020.

Significado

De acordo com o presidente do sindicato, a decisão do tema é uma forma de compartilhar os processos vividos pelos produtores. “Vivemos diversas dificuldades nos últimos anos como a alta dos insumos, instabilidade nos preços da saca, pandemia e as fortes mudanças climáticas que afetaram a produção. No entanto, todos esses momentos nos levaram à evolução e ao aperfeiçoamento do nosso trabalho”, disse o presidente.

Na última edição realizada em 2018, a Festa do Café movimentou cerca de 6 milhões de reais em negócios realizados durante os dias de evento.

13ª Festa do Café

Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela.

Por | Agência Vilaça