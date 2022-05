Polícia Civil do ES cumpre Mandado de Prisão após investigação feita pela Polícia Civil de Itamaraju que apurava abuso de crianças

A polícia civil de Itamaraju concluiu o inquérito que apurava abuso de crianças ocorrido em Itamaraju/BA.Tratam-se de três vítimas de 09, 10 e 11 anos de idade que teriam sido abusadas sexualmente pelo mesmo suspeito.

Em determinadas ocasiões, o homem se aproveitava do acesso que tinha à residência de familiares das vítimas e praticava os abusos, bem como em determinados casos oferecia carona aos pais das crianças para levar suas filhas para seus destinos utilizando seu veículo e, no trajeto, abusava das crianças.

O suspeito tinha o costume de oferecer R$ 5,00 (cinco reais) para que as crianças aceitassem ser abusadas por ele. Além disso, fazia ameaças às vítimas dizendo que, caso contasse aos seus pais, mataria seus familiares.

A polícia civil de Itamaraju representou pela prisão preventiva do abusador, a qual foi deferida pela autoridade judiciária. Em seguida, após diligências e denúncias, foi possível localizar o endereço onde o suspeito foragido da justiça se encontrava escondido no Estado do Espírito Santo.

Com o compartilhamento de informações, a polícia civil do ES logrou êxito em cumprir o mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária de Itamaraju/BA.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates

Imagem divulgação: DPC