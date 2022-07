18 milhões de famílias recebem Auxílio Brasil de julho nesta segunda

A partir desta segunda-feira (18), mais de 18 milhões de famílias recebem a parcela de julho do Auxílio Brasil. O repasse médio será de R$ 408,80.

Os pagamentos seguem até o dia 29 deste mês, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Quem vai receber primeiro são os beneficiários com o final 1.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários: quase 8,6 milhões de famílias.

Entre os estados, a Bahia lidera no número de famílias contempladas: 2,3 milhões ao todo. São Paulo vem em segundo lugar, também com mais de 2 milhões de famílias beneficiadas.

Este deve ser o último pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais. A previsão é que, em agosto, o valor suba para R$ 600, conforme aprovado com a Proposta de emenda à Constituição (PEC) dos benefícios, promulgada na última quinta-feira.

Os R$ 600 valem só até dezembro. A partir de janeiro, voltam os R$ 400.

Economia Esta é a última parcela de R$ 400; em agosto, valor passa para R$ 600 Brasília Jacson Segundo/ Sumaia Villela Gabriel Brum – repórter da Rádio Nacional Auxílio Brasil PEC do Estado de Emergência 64:00