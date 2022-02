1ª Semana Patrimonial 2022 do Sicoob segue até sexta-feira (11)

Destaque



Publicado em 7 de fev de 2022 e atualizado às 17:03

Cooperados já podem aproveitar as condições especiais em produtos de seguros gerais.

Entre 7 e 11 de fevereiro, acontece a 1° Semana Patrimonial 2022 do Sicoob. Com foco nos produtos, seguro residencial, condomínio e empresarial, a instituição financeira visa proteger mais de 20 mil conquistas dos seus cooperados durante a semana.

A meta do Sicoob é fomentar a cultura de proteção patrimonial para seus cooperados, uma vez que menos de 15% dos lares brasileiros possuem uma apólice de seguro residencial e grande parte das empresas, principalmente pequenas e médias, ainda enxergam o seguro como um custo e não uma proteção.

A ação do Sicoob é realizada em parceria com diversas empresas de Seguros Residencial, Empresarial e Condomínio, sendo elas: HDI, Liberty, Porto Seguro, Mapfre, Tokio Marine, Sompo, Zurich e Allianz. Os seguros residencial e empresarial podem ser contratados via app, além de outros canais do Sicoob como cooperativas e Pontos de Atendimentos

SERVIÇO

1ª Semana Patrimonial

7 a 11 de fevereiro

Produtos seguros condomínio, empresarial e residencial