2 de Julho: Ciro Gomes e Simone Tebet se encontram e se abraçam em Salvador

Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se encontraram no Centro Histórico durante a saída para o desfile do 2 de Julho, neste sábado. Apesar de serem adversários políticos, os dois se abraçaram, conversaram um pouco e tiraram fotos juntos.

Ciro Gomes registrou o momento em seu perfil no Instagram e destacou o aspecto democrático do encontro. “Verificado

Como se fosse um encontro casual no carnaval baiano, abracei @simonetebet e @robertofreire23 no centro histórico de Salvador. O 2 de Julho é um banho de democracia! Uma maravilhosa folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia”, escreveu.

Simone também postou foto do encontro, no seu perfil do Twitter. “Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito. @cirogomes”, escreveu