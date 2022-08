20 anos de Rouge: Karin Hils tenta ligar para integrantes, mas só uma atende; ‘Não deu’

O que era para ser um ano de comemoração para os fãs da girlband Rouge, em seus 20 anos de fundação, virou uma tristeza para os entusiastas. Nesta quinta (18), a integrante Karin Hils fez uma live para sanar os desejos de alguns, e tentou ligar para todas as ex-colegas. No entanto, só foi atendida por Li Martins.

Aline Whirley, Fantine Thó, Lu Andrade não atenderam a ligação. “Dessa vez, não deu, mas sabe da próxima?”, lamentou no Instagram.

Tudo começou quando Karin Hils demonstrou empolgação com a ideia de ligar para as antigas parceiras de trabalho, e fez piada com uma possível rejeição.

“Vi cerca de 100 menções e não entendi. O que está acontecendo? É que hoje é aniversário do Rouge. Eu não lembro se era revelação ou o lançamento de tudo. Ao vivo, vou tentar comemorar essa data tão especial com vocês. Aí me ocorreu uma ideia, vamos ver o que vai dar. Me deu vontade de chamar as meninas para darem uma pinta. Será que alguém vai rejeitar e não vai anteder a minha ligação?”, falou a cantora.

A artista mandou mensagem em um grupo que tem com alguma das integrantes e apenas Li atendeu a ligação. “O que está acontecendo”, divertiu-se Li, que apareceu com a filha, Antonela.

“Vamos comemorar os 20 anos do Rouge. Eu esqueci, amiga”, respondeu Karin. “Que louca! É verdade. Também esqueci”, disse a cantora.

Enquanto esperavam outras integrantes atenderem, Karin e Li fizeram piada com as declarações polêmicas recentes em podcasts.

“Depois dos podcasts polêmicos, queremos olhar na cara uma da outra”, ironizou Karin, dando risada: “Ninguém nem viu minha mensagem, amiga”.

Após as tentativas, Li teve a conexão interrompida e Karin tentou esconder a decepção.

“Bom, gente, eu tentei. Eu tentei. Eu sei que expectativas foram criadas. Para funcionar tem que estar na casa do Abravanel.”

Nos comentários, fãs agradeceram pela tentativa: “Karin, você é muito preciosa! Obrigado pela alegria, por seu talento, e por fazer parte das nossas vidas por esses longos 20 anos”, elogiou um seguidor.