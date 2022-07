22 de 25 setores da indústria sofre com escassez de produtos, diz CNI

Pesquisa realizada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que a escassez ou o encarecimento de insumos já afeta 22 de 25 setores da indústria nacional.

Os setores da indústria que mais sofrem com a falta ou alto custo de matéria-prima são o de impressão e reprodução, segmentos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e o setor de produção de veículos automotores, aproximadamente 72% das empresas dessas áreas relataram enfrentam esse problema.

Segundo a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, esse problema vem se arrastando desde o começo da pandemia mas piorou em 2022 por questões como a guerra na Ucrânia

Apenas três áreas industriais não são afetadas por falta ou encarecimento de matérias-primas: a de couros e de artefatos, móveis e de manutenção e reparação. Ainda segundo Larissa Nocko, da CNI, é difícil prever quando esse problema será solucionado.

Ainda segundo o levantamento da CNI, a alta dos juros preocupa o empresariado no Brasil.16 dos 25 setores consideram as recentes elevações da taxa Selic, a taxa básica de juros, um dos cinco principais problemas econômicos do país.

Economia Brasília Jacson Segundo / GT Passos Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional CNI pesquisa industria escassez 130:00