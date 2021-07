28 de julho é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais

Curiosidades



Publicado em 27 de jul de 2021 e atualizado às 18:55

As hepatites virais dos tipos B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, causando 1,4 milhão mortes por ano.

Trata-se de uma condição que pode ser evitada e tratada – além de ser curável, no caso da hepatite C. Contudo, segundo dados do Ministério da Saúde, mais 80% das pessoas que têm hepatite carecem de serviços de prevenção, testagem e tratamento. Durante a pandemia por coronavírus, a testagem para casos suspeitos de hepatite caiu 40%.

O isolamento e distanciamento social impostos pela pandemia de COVID-19, o medo da população de se expor ao vírus e outros fatores estruturais levaram a uma importante redução na procura pela vacinação em 2020, intensificando um movimento de queda de coberturas verificado no Brasil desde 2020.

Para falar a respeito da importância da prevenção, tratamentos disponíveis e vacinação, temos à disposição o Dr. Vitorio Kemp, gastroenterologista com especialização em hepatologia e professor do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro – Unisa.