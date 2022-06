2º Arraiá dos Jornalistas terá Rallie, Zelito Miranda e Marcia Short

O Sinjorba realiza na próxima sexta-feira, 1º de julho, o 2º Arraiá dos Jornalistas. O evento acontecerá no espaço de eventos do restaurante Gibão de Couro, na Pituba, em Salvador. Serão 5 horas de forró, que deve atrair mais de 300 jornalistas e a animação de artistas consagrados nos festejos juninos.

O cantor Rallie, que também é jornalista, comanda a festa. Também estão confirmadas as participações de Zelito Miranda, Raimundo Sodré, Marcia Short, Wilson Aragão, Kareen Mendes, Viny Brasil, DJ Terranova e DJ Negrão.

Além do forró, durante o Arraiá os jornalistas também participarão de sorteios de brindes, com caneca térmica, carregador portátil, voucher em clínica de estética e um fim de semana em Morro de São Paulo.

Para adquirir o ingresso é só entrar em contato com o Sinjorba através do Telefone/WhatsApp (71 3321-1914). Pode também combinar com um dos diretores da entidade. O ingresso custa R$ 30,00, mas o jornalista sindicalizado e que está com sua mensalidade em dia com o Sindicato paga meia, apenas R$ 15,00. Será exigido na entrada o cartão de vacinação com pelo menos três vacinas.

O 2º Arraiá dos Jornalistas é promovido pelo Sinjorba e tem o apoio da Fenaj, Gibão de Couro, ABI-Bahia, Sindsefaz, APLB-Sindicato, Delicatessen Joana Angélica, Sintrasuper, Gráfica Obelisco, Clínica Carine Trindade Estética e Pousada Xerife.