4 locais belíssimos a céu aberto com aulas de yoga em Salvador

1. Amanhecer com Yoga no Palacete das Artes | @palacetedasartes

(Foto: Divulgação)

O Palacete das Artes fica localizado no bairro da Graça e sedia, entre outros eventos culturais, o projeto intitulado Amanhecer com Yoga, comandado pela professora Carla Dantas.

A iniciativa, que acontece sempre nas manhãs de domingos, tem como objetivo compartilhar com os soteropolitanos os espaços da cidade, ampliando as opções de lazer, entretenimento e cultura em ambientes fora do comum, tornando essas experiências ainda mais ricas e interessantes.

As classes de yoga acontecem nos jardins e varandas do Museu e são opções para os moradores da Graça e arredores conectarem-se com o mundo da Yoga. As aulas envolvem, além dos exercícios de postura, força e flexibilidade, técnicas respiratórias, de concentração e meditação com momentos de reflexão, acolhimento e silêncio que geram um aprendizado muito além dos benefícios físicos alcançados com a prática.

A professora Carla Dantas mantém na sua página do Facebook atualizações inspiradoras sobre os encontros de Yoga no Palacete das Artes e faz o convite para quem deseja participar das aulas, bastando levar algo para forrar o chão.

➨ Endereço: Rua da Graça, 284, Graça

➨ Telefone: 71 3117-6987/6984

➨ Horário das aulas: domingos, das 8h30 às 9h30

➨ Calendário: Facebook e Instagram.

➨ Gratuito

2. Yoga no Viver no Vivendas do Imbuí | @danielviver_

(Foto: Divulgação)

O projeto Yoganoviver acontece no Espaço Ecológico Árvores do Vivendas, no final do condomínio Vivendas do Imbuí. O local sedia uma Horta Comunitária, que surgiu a partir da iniciativa do grupo de Yoga de fazer algo para construir um mundo melhor. A ideia tomou forma e conta hoje com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis).

As aulas focam nos exercícios de posturas físicas, intitulados Asanas. Elas promovem a investigação de hábitos e comportamentos que são aperfeiçoados através da meditação.

No espaço, os alunos vivenciam uma experiência desenvolvida de forma integral, em uma proposta que foge dos esteriótipos e busca fortalecer as relações em grupo e a autonomia individual.

O projeto oferece, além das aulas de Yoga, horários de meditação e café da manhã compartilhado totalmente natural. Também estão inclusas atividades de plantio, rega, reciclagem, oficinas e compostagem, entre outras atividades na Horta Comunitária (clique aqui e saiba mais). O espaço também oferece aulas experimentais e desconto na matrícula para moradores do condomínio.

➨ Endereço: Imbuí, 41720000

➨Telefone: (71) 99901-2712

➨ Horário das aulas: segunda e quarta, 7h, e 20h para terceira idade; e terça e quinta, 19h.

➨ Para mais informações (e preços): Facebook ou telefone.

➨ R$ 40 para aulas experimentais

3. Yoga no Sports House | @hct_sports_

(Foto: Divulgação)

Que tal praticar Yoga em um hub de experiências? O Sports House é um espaço inspirado no surf e em grande conexão com a natureza. É no HTC Experience the SurfLife que acontecem as aulas de Yoga, localizadas perto da Praia do Flamengo e rodeadas de coqueiros.

A casa funciona como um centro de experiências que mescla atividades ao ar livre à beira mar e na parte interior. O Sports House é responsável pelas aulas de Yoga, já o Surf House oferece treinamentos especializados para os veteranos no esporte e treinos específicos para quem está iniciando no surf.

O centro conta ainda com um complexo de 4 lojas com opções de vestuário a acessórios esportivos e a área de eventos sedia tanto os projetos próprios de música e esportes até possíveis reuniões corporativas.

A prática do Yoga contribui para que os atletas alcancem melhores resultados. Veja mais sobre o assunto clicando aqui.

➨ Endereço: Rua Desembargador Manoel de Andrade Teixeira,

QD35 LT02 – (Ao lado do Lôro) – Praia do Flamengo,Salvador

➨ Telefone: (71) 99950-2179

➨ Horário das aulas: segunda e quarta, das 18h15 e 19h45; e terça e quinta, 07h e 8h30.

4. Yogalah na Orla do Jardim de Alah | @yogapaulareis

(Foto: Divulgação)

O projeto Yogalah é comandado pela professora Paula Reis e as aulas abertas acontecem na Orla do Jardim de Alah, mais uma das belas paisagens da capital baiana que são um convite para a prática de Yoga ao ar livre.

Para quem deseja mais contato com a natureza, o projeto da instrutora de Hatha Yoga acontece nas tardes de sábado na beira-praia, com aulas totalmente gratuitas e sem a necessidade de inscrição prévia. Para participar, basta levar algo para forrar o chão.

A Hatha Yoga trabalha a atenção no momento presente e ajuda a focar nele energia desnecessariamente gasta em algum futuro incerto ou em prisões do passado.

➨ Endereço: Praia Jardim de Alah, Costa Azul

➨ Telefone: não há telefone disponível

➨ Horário das aulas: sábado, das 17h às 18h

➨ Para mais informações: [email protected] ou Instagram.

➨ Gratuito