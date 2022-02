4 veículos foram recuperados pela PRF nos municípios de Porto Seguro e Ibotirama

Destaque



Publicado em 1 de fev de 2022 e atualizado às 10:02

Estado campeão em recuperação de veículos no ano de 2020, a PRF na Bahia continua atuando fortemente no enfrentamento às fraudes veiculares.

Na tarde de segunda-feira (31), por volta das 15 horas, equipe da PRF realizava fiscalização de trânsito no Km 583 da BR 242, trecho do município de Ibotirama (BA), quando deparando-se com irregularidades de trânsito a equipe acompanhou uma motocicleta para realizar os procedimentos cabíveis. O veículo de duas rodas adentrou um estabelecimento de auto elétrica. No local, diante da expertise e experiência adquirida, os policiais identificaram veículos suspeitos estacionados na oficina, quando resolveram realizar uma análise minuciosa dos elementos identificadores do veículo.

Após procedimento de vistoria e consultas aos sistemas de dados, os agentes verificaram a existência de 2 (dois) veículos roubados, VW/GOL e TOYOTA/COROLLA, e 1 (um) FIAT/UNO com registro de apropriação indébita.

Poucas horas depois, no município de Porto Seguro, sul da Bahia, durante fiscalização de trânsito e combate a ocorrências criminais, no Km 24 da BR 367, equipe da PRF abordou o condutor do veículo RENAULT/SANDERO. Havia informações de que o veículo original transitava em Salvador/BA, e estaria recebendo multas no extremo sul da Bahia.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com a análise dos elementos identificadores do veículo. Após o procedimento, constataram que o veículo era clonado, tendo o veículo original registro de roubo, datado em fevereiro de 2021, na capital baiana.

Questionado a respeito da procedência do automóvel, o condutor de 41 anos, informou que adquiriu o veículo na cidade de Porto Seguro em troca de um outro que era de sua propriedade.

Diante dos fatos, os veículos e, quando possível, seus respectivos condutores foram encaminhados à Polícia Civil local, para os procedimentos legais cabíveis.

SISTEMA SINAL – Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Por | PRF