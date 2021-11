43ª alerta sobre “Golpe que usa nome da Polícia Militar”

Destaque



Publicado em 22 de nov de 2021 e atualizado às 19:56

A polícia militar de Itamaraju, utilizou as redes sociais para alertar aos comerciantes e população acerta de um golpe, utilizado no último final de semana nos proprietários de delivery.

Um indivíduo realiza uma ligação e solicita a entrega de produtos da empresa, na unidade policial. De forma articulada chega a relata ser um militar, durante o golpe fala que está efetuando o pagamento do valor em dinheiro ao entregador, no entanto, informa que pagou valor maior e necessita da devolução do troco através de PIX.

Abaixo a nota:

“O comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar alerta os proprietários de empresas de deliverys do município de Itamaraju, quanto aos trotes que vem sendo efetuados por uma pessoa, passando-se por policial militar, que faz os pedidos e solicita que as entregas sejam feitas no Quartel.

Nos últimos dias, alguns entregadores estiveram na unidade realizando a entrega de gás e lanches, ocasião em que constataram que foram vítimas de um trote, ficando com o prejuízo. Diante do recebimento de uma ligação desta natureza, entrem contanto com a 43ª CIPM/Itamaraju, através do número 3294-5880, em busca da confirmação e denunciem o número do solicitante do serviço”.