43ª CIPM capacita agentes municipais para a confecção de registro de acidente de trânsito, em Itamaraju

Na manhã desta quarta-feira (20), teve início na sede da 43ªCIPM a instrução de capacitação dos agentes municipais de trânsito para a lavratura do registro acidente de trânsito (RAT). O procedimento em questão sempre foi realizado por policiais militares em Itamaraju, porém com a municipalização do trânsito, na forma da Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), seguida da estruturação do município através da criação da sua Superintendência Municipal de Trânsito (SMP), com agentes concursados, a responsabilidade passou a ser do órgão.

Em acordo com o Superintendente Municipal de Trânsito, Samuel Santa Bárbara Filho, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ªCIPM, ao passar a responsabilidade, assumiu o compromisso de proporcionar a instrução teórica e prática necessária à preparação dos agentes para tal missão. A instrução teve à frente o Cabo PM Paulo Sérgio Souza dos Santos, um dos referenciais da unidade em matéria de policiamento de trânsito.

O agentes da SMT passarão a confeccionar o RAT apenas nas vias urbanas e rurais do município de Itamaraju, a partir de 1⁰ de maio de 2022. Sendo assim, quando o cidadão vir a se envolver em algum acidente de trânsito deverá acionar os agentes de trânsito através do telefone funcional (73) 98146-2676.

A Major Kelly Ravani recepcionou os agentes na unidade para a instrução e falou da importância do trabalho que passarão a desenvolver no município assumido mais essa atribuição, o que possibilitará à Policia Militar focar na sua atividade principal que é o policiamento ostensivo de prevenção e repressão imediata de crimes, e que por vezes sofre prejuízo quando uma viatura policial fica por vários minutos atrelada a uma ocorrência de registro de acidente de trânsito.