43ª CIPM comemora o seu 23⁰ aniversário de criação, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 9 de jul de 2021 e atualizado às 14:05

Na manhã desta sexta-feira (09), aconteceu, na sede da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, uma cerimônia em comemoração ao 23⁰ aniversário de criação da unidade. Apesar da Polícia Militar estar presente em Itamaraju desde o período que antecedeu a sua emancipação política, inicialmente como um pelotão do 2⁰ Batalhão/Ilhéus e depois como companhia destacada do 13⁰ Batalhão/ Teixeira de Freitas, foi em 09 de julho de 1998 que a unidade deu um importante ao obter a sua autonomia administrativa e operacional, sendo transformada em companhia independente, através do Decreto Estadual n.⁰ 7.341/98.

Considerando o período pandêmico, para que a data não passasse em branco, o efetivo de folga da unidade, seguindo as recomendações da autoridades sanitárias, entrou em forma na área livre do quartel, guardando a devida distância entre os policiais militares, a fim de participar da celebração de mais um aniversário da 43ª CIPM.

Na cerimônia, policiais militares recém transferidos para a unidade foram apresentados para a tropa, houve a entrega de certificados para os militares agraciados com o título de policial padrão, no periodo de janeiro a junho de 2021, e para as guarnições que se destacaram operacionalmente no primeiro semestre.

A Major Kelly Ravani, comandante, realizou a leitura do boletim interno especial alusivo à data comemorativa, fazendo referência aos resultados alcançados pela instituição ao longo da sua história, oportunidade em que agradeceu ao seu efetivo pelo profissionalismo com que tem atuado na prevenção e combate ao crime, reforçando cada vez mais a credibilidade que a unidade tem junto à população de Itamaraju e Jucuruçu, municípios integram a sua área de responsabilidade territorial.

Por| Ascom43CIPM