Destaque



Publicado em 25 de jun de 2021 e atualizado às 16:12

Na manhã desta sexta-feira (25), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, Subcomandante, dos Cabos Nogueira e Lemos, e do Soldado Matos Neto, realizou a doação, para instituições filantrópicas de Itamaraju, dos alimentos que foram arrecadados através de uma campanha solidária, promovida pela unidade no período de 18 de maio a 20 de junho do ano corrente.

As cestas básicas formadas com os alimentos arrecadados foram distribuídas para a Pastoral da Criança, a APAE, o Centro de Reabilitação Benedito Ralile e o Abrigo Arco-íris, instituições que anualmente são beneficiadas com alimentos arrecadados através da Corrida do Soldado, evento beneficente que a unidade não pode realizar em mais um ano, em razão da pandemia.

“Quero a agradecer à população, às entidades e empresas de Itamaraju que, movidas pelo espirito de solidariedade, contribuíram com mais uma campanha da 43ª CIPM, ajudando com isso a beneficiar essas instituições, que destinarão esses alimentos àqueles que realmente necessitam.”, agradeceu a Major Kelly Ravani.

Por | 43ª CIPM