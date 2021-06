43ª CIPM e Polícia Civil são homenageadas com moção de aplausos na Câmara de Vereadores de Itamaraju

Destaque



Publicado em 29 de jun de 2021 e atualizado às 23:20

Na noite de terça-feira (29), na sessão da Câmara de Vereadores de Itamaraju, a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar e a Delegacia Terrorial de Itamaraju foram homenageadas pelos edis com o recebimento de moções de aplausos, como forma de reconhecimento pelos bons serviços de segurança pública prestados à sociedade Itamarajuense.

O ato de reconhecimento público veio em um momento em que a população de Itamaraju desfruta de uma maior sensação de segurança.

Recentemente, graças ao trabalho conjunto realizado pela 43ª CIPM e a Delegacia local , o município conseguiu ficar por mais de três meses sem registro de crimes violentos letais intencionais (homicídios), uma marca nunca antes alcançada.

Uma comissão de representação da 43ª CIPM, formada por oficiais e praças, esteve acompanhando a Major Kelly Ravani, comandante, na cerimônia.

A comandante juntamente com a Soldado Angélica e o Soldado Sales, que nos últimos meses se destacaram na atividade operacional, receberam, em nome da unidade, a comenda das mãos do Vereador Rubens Cleudes de Jesus Neves, presidente da casa legislativa, que em seguida tambem fez a entrega ao Delegado Gilvan de Meireles Prates.

Os vereadores Francisco Carlos Barbosa da Silva e Flávio da Silva Nascimento enalteceram o trabalho prestado pelas duas forças policiais em Itamaraju.

Em seguida, a Major Kelly Ravani e o Delegado Gilvan Meireles, ao fazerem uso da palavra, agradeceram aos vereadores pelo ato de reconhecimento, atribuíram os bons resultados alcançados ao empenho dos seus subordinados e reforçaram a necessidade da sociedade estar sempre apoiando as polícias e se envolvendo com as questões relacionadas à segurança do município.

Por | 43ª CIPM