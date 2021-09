43ª CIPM emite nota sobre abordagem em vídeo compartilhado na rede social

Destaque



Publicado em 6 de set de 2021 e atualizado às 19:58

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Um vídeo com imagens registradas por moradores do bairro Cristo Redentor na manhã desta segunda-feira (06), em Itamaraju, rapidamente ganhou as redes sociais e levantou questionamentos sobre a abordagem promovida por um Policial Militar da 43ª CIPM.

Nas imagens moradores rodeiam a viatura policial, enquanto um homem com posssíveis problemas mentais arrancava as roupas e um PM promoveu um ato de agressão que indignou as pessoas.

Diante da repercussão os representantes da 43ª CIPM, emitiram uma nota pública informando que será promovida uma apuração do caso.

Acompanhe a nota emitida pela 43ª CIPM