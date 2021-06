43ª CIPM homenageia oficial na sua passagem para a reserva

Destaque



Publicado em 22 de jun de 2021 e atualizado às 14:14

Na manhã desta terça-feira (22), o Capitão Leonel Santana do Nascimento foi homenageado na sede da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, em ato que marcou a sua passagem para a reserva remunerada da Corporação, após 30 anos de serviços prestados à sociedade.

O Capitão Leonel é oriundo do quadro de praças, tendo ingressado na Polícia Militar da Bahia como soldado e passou pelas graduações de Cabo, sargento, subtenente, até chegar ao oficialato como Tenente, sendo promovido recentemente ao posto de Capitão.

O oficial que é natural de Caravelas/BA, onde também reside, servia há 6 anos na 43ª CIPM, onde desempenhou as suas atividades com muita competência e profissionalismo.

Na despedida do Capitão, o Cabo Anerlei cantou um louvor em sua homenagem e trouxe uma mensagem biblica. Em seguida, o oficial falou um pouco da sua carreira, do seu orgulho de ser policial militar e da sua gratidão para com a Corporação.

A Major Kelly Ravani, comandante da unidade, agradeceu ao Capitão Leonel pelos serviços prestados, enalteceu as suas qualidades profissionais, entregou uma placa de agradecimento e parabenizou-lhe pela merecida aposentadoria.

Por | 43ª CIPM