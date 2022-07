43ª CIPM informa sobre a alteração na data da corrida

O Comando da 43ª CIPM/Itamaraju, com base no regulamento da 8ª Corrida do Soldado, considerando o aumento de casos da Covid-19 na região e que a atividade de corrida de rua por sua natureza envolve aglomeração de pessoas, informa, para conhecimento dos já inscritos e dos que ainda se inscreverão, que o evento estará sendo adiado do dia 28 de agosto para o dia 20 de novembro de 2022.

A data mais favorável tendo em vista que nesse novo período que antecederá a sua realização outros eventos da mesma natureza que estarão acontecendo na região.

Sendo assim, os inscritos de outras cidades terão até o dia 30 de setembro para confirmarem a participação, fazendo chegar à organização os 03 (três) kg de alimentos não perecíveis, sendo que receberão o kit de participação (numeração e chip) no dia do evento, antes da largada.

Caso não haja a confirmação no prazo estabelecido, as vagas serão disponibilizadas a outros interessados. Já os inscritos de Itamaraju entregarão os alimentos, dias antes da corrida, quando da retirada do kit de participação na sede da 43ª CIPM, em data a ser definida pela organização.

As inscrições seguirão abertas até o preenchimento das vagas, considerando a nova data, através do site www.sigoinscricao.com.br.

Agradecemos a compreensão e contamos com a participação de todos os inscritos na 8ª Corrida do Soldado, impreterivelmente no dia 20 de novembro de 2022, em Itamaraju.