43ª CIPM/Itamaraju inicia campanha interna de arrecadação de uniformes usados para reciclagem

Destaque



Publicado em 13 de ago de 2021 e atualizado às 22:02

Nesta sexta-feira (13), a 43ª CIPM/Itamaraju iniciou uma campanha interna que objetiva arrecardar uniformes velhos a fim de serem reciclados, com o aproveitamento dos tecidos para a confecção de tapetes e jogos para banheiros, material este que será usado nas dependências da propria unidade e, a depender da quantidade produzida, também será doado para outras instituições.

Inclusive, alguns policiais militares já doaram as fardas velhas que não vinham utilizando mais. Com esse projeto de reutilização dos resíduos têxteis do fardamento arrecadado, a unidade pretende evitar que o material seja descartado de forma incorreta no meio ambiente, bem assim despertar a consciência socioambiental no seu efetivo.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Sr.ª DIlzete Marques Carneiro Santos, servidora civil da unidade e tambem artesã, que ficará responsavel pela confecção do material. No período da manhã, a artesã já entregou à Major Kelly Ravani, comandante, as primeiras peças produzidas.