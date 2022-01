43ª CIPM/Itamaraju realiza parada geral de instrução com o seu efetivo

Destaque



Publicado em 21 de jan de 2022 e atualizado às 11:56

Na manhã desta sexta-feira (21), aconteceu na sede da 43ª CIPM, em Itamaraju, mais uma parada geral de instrução com o efetivo da unidade.

O Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, fez a apresentação, para conhecimento da tropa, do Plano de Comando 2022, no qual a Major Kelly Ravani, comandante, após ouvir os anseios do efetivo e da comunidade, fez prevê as ações, iniciativas e projetos que serão executados ao longo do ano nas esferas operacional e administrativa da unidade.

Em seguida, foi ministrada um instrução sobre manutenção veicular preventiva pelo engenheiro mecânico Mateus Souza, que passou várias dicas e orientações sobre os cuidados que precisam ser adotados por um motorista no sentido de evitar problemas mecânicos e aumentar a vida útil das viaturas policiais.

Por | 43ª CIPM