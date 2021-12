43ª CIPM/Itamaraju recebe do Comando Geral da PMBA

Destaque



Publicado em 18 de dez de 2021 e atualizado às 11:09

Na tarde de sexta-feira (17), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, esteve em Porto Seguro participando de uma reunião com o Coronel Coutinho, Comandante Geral da PMBA, oportunidade em que recebeu das mãos deste o Certificado do “Prêmio Polícia Militar de Gestão da Qualidade.”

A cerimônia de certificação ocorreu no dia 10 de dezembro de 2021, mas diante do estado de calamidade pública no município de Itamaraju a comandante não pode se deslocar à capital para participar do ato.

A unidade, após ter sido avaliada de forma criteriosa, está sendo certificada pelo quarto ano consecutivo por ter a sua gestão administrativa e operacional pautada no modelo de excelência da gestão, da fundação Nacional de Qualidade, o que a coloca em destaque entre as unidades da Corporação.

“Fico feliz com o fato da unidade estar sendo certificada em mais um ano, sob o meu comando, e agradeço aos policiais militares que servem nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu pelo compromisso com a excelência dos serviços prestados ao cidadão, de modo a contribuir para que a 43ª CIPM alcance resultados cada vez melhores.”, comemorou a comandante.