43ª CIPM participa do “Natal Solidário”, em Itamaraju

Sociedade



Publicado em 24 de dez de 2021 e atualizado às 11:21

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Na manhã desta quinta-feira (23), a 43ª CIPM/Itamaraju esteve participando do Natal Solidário, uma ação social voltada para crianças carentes de bairros periféricos de Itamaraju, que foram atingidos pelas chuvas torrenciais que caíram na região.

A unidade, que realiza anualmente uma campanha beneficente de arrecadação de brinquedos, diante do cenário de calamidade pública, uniu-se àlguns profissionais liberais e voluntários da comunidade, que também estavam arrecadando brinquedos com o mesmo propósito, e deram vida a uma grande ação social, denominada “Natal Solidário”.

Assim, com a ajuda proveniente de doações de pessoas da comunidade, foi possível levar a alegria para três bairros do município, através da entrega de cachorros-quentes, balas, refrigerante e brinquedos para a criançada. Policiais militares e outras pessoas envolvidas na ação se fantasiaram de personagens do imaginário infantil e fizeram uma verdadeira festa.

A ação social, que dado ao sucesso voltará a ser realizada no próximo ano, foi acompanhada de perto pelo Tenente Coronel PM Ríccio, Subcomandante do CPR-Sul, e da Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju.