43ª CIPM prende dupla por tráfico de drogas, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 11 de fev de 2022 e atualizado às 10:14

Na tarde de quinta-feira (10), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 43ªCIPM/Itamaraju, após receberem uma denúncia dando conta de que indivíduos a bordo de um Toyota/Etios estariam transportando drogas, em Itamaraju, passaram a realizar rondas na cidade no sentido de localizar o veículo suspeito.

Quando avistou o veículo Praça da Independência, a guarnição anunciou a abordagem, mas o motorista recusou-se a parar e empreendeu fuga em alta velocidade por ruas da cidade baixa, sendo acompanhado pela viatura policial.

Na fuga, os ocupantes arremessaram uma sacola pela janela do veículo, mas a guarnição seguiu no encalço. Nas imediações do Rio Furado, quando passavam pela Rodovia BA-489, em um trecho no qual há um desvio decorrente da destruição de parte do asfalto provocada pela chuva, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo veio a se envolver em um acidente.

A guarnição, então, desembarcou da viatura e abordou os dois ocupantes do carro. Na ocasião, foi informada pela central que o material dispensado na fuga foi recolhido por uma testemunha que passava no momento pelo local, tratando-se de uma sacola contendo uma quantidade de droga conhecida como cocaína.

Após a guarnição receber da testemunha a sacola contendo a substância entorpencente, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apresentados ao plantão Regional da Policia Civil em Teixeira de Freitas, juntamente com o material apreendido.