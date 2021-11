43ª CIPM prende grupo criminoso com arma, drogas e veículos roubados, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 31 de out de 2021 e atualizado às 17:24

Na madrugada de sábado para domingo (31), uma guarnição do PETO deslocou-se a um bar localizado no bairro Bela Vista, em Itamaraju, onde abordou um homem que estava portando ilegalmente um revólver calibre 38, oportunidade em que este recebeu voz de prisão em flagrante.

Com o homem, tambem foi encontrada a chave de um veículo e diante da sua recusa em passar informações acerca do paradeiro do carro, a guarnição testou a chave em um Fiat/Siena, branco, que estava estacionado nas imediações, conseguindo dar a partida e confirmar que se tratava do carro com o qual o detido chegara ao local.

Ao realizar uma busca nos portais de consulta da segurança pública, a guarnição constatou que a placa consultada pertencia a outro veículo. Buscando-se pela numeração de chassi do carro, verificou-se que se tratava de um veículo de placa OUX-3963, licenciado no município de Prado, que possui restrição de roubo.

Já na Delegacia, os policiais suspeitaram que o detido possuía as características físicas do autor do roubo de um veículo Fiat/Siena ocorrido dias atrás em Itabela. Confrontando com imagens de um vídeo que registrava a ação criminosa no outro municipio, o indivíduo não teve como negar a sua participação no crime, indicando o local onde estavam os comparsas e o outro veículo roubado.

Ato contínuo, a guarnição deslocou a uma residência do bairro Novo Prado, indicada pelo autor, onde apreendeu o Fiat Siena, placa OkP-6D27, roubado em Itabela, e uma motocicleta Honda 125, de cor vermelha, com chassi suprimido.

Na diligência, a guarnição tambem apreendeu 178 buchas de maconha, 417 gramas de maconha prensada, três balanças de precisão e uma quantia de R$ 543,00, em espécie, e três celulares. Na ação, também foram presas mais duas pessoas, um homem e uma mulher, envolvidos nas práticas criminosas. O trio, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelos crimes praticados.

Por | 43ª CIPM