43ª CIPM prende homem conduzindo veículo com restrição de roubo, em Itamaraju

Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 17:20

Na tarde desta quarta-feira (15), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) deslocou-se ao bairro Liberdade, em Itamaraju, a fim de averiguar a denúncia de que havia uma pessoa transitando com um veículo marca/modelo Ford/Ranger, suspeito de ser clonado.

No deslocamento, a guarnição avistou o veículo suspeito e, após proceder com a abordagem, constatou que, apesar de estar com a placa de outro veículo com igual característica, na verdade o seu chassi é do veículo placa ODL-9301, licenciado no Estado de Minas Gerais, com restrição de roubo.

O condutor recebeu voz de prisão e foi apresentado juntamente com o veículo apreendido à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foi autuado.