43ª CIPM prende homem por furto de gado em Itamaraju

Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 18:37

Apoio: Oito vacas já haviam sido mortas na fazenda. Uma nona foi resgatada de dentro do veículo do suspeito.

Equipes da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itamaraju) prenderam um homem de 31 anos flagrado ao furtar gados na região de Corte Grande, zona rural do município. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15).

Por volta das 4h, uma denúncia anônima alertou a guarnição sobre homens armados que praticavam o crime para a venda de carne. No local, os policiais encontraram oito vacas já mortas a tiros. Dois suspeitos foram encontrados em veículos S-10 e um Fiat/Toro. Um deles estava armado.

Na tentativa de abordagem, a dupla fugiu. Um dos suspeitos conseguiu escapar, mas o outro foi interceptado depois de ter abandonado o automóvel e entrado a pé em um matagal. Ele confirmou a participação no roubo do gado e foi preso em flagrante.

“A prática do crime de abigeato, quando animais são roubados para serem abatidos, é comum na região. Os criminosos matam os gados para roubar a carne e vender ilegalmente. Houve uma redução no número de ocorrências deste tipo, mas agora voltou a surgir”, detalhou a comandante da unidade, major Kelly, que recomenda que a população denuncie a prática.

Ela também alertou que, caso a população tenha dificuldade em efetuar ligações na região por conta da falta de sinal de telefonia, o denunciante pode acionar uma equipe ou mandar informações através do WhatsApp da unidade, nos números (73) 98610065 ou (73) 99926-2965.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial do município. Segundo a titular da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), Valéria Fonseca Chave, os animais foram achados com as vísceras expostas e um outro com a cabeça decepada. “Alguns suspeitos matam esses animais e deixam apenas a cabeça ou o couro para trás. O abate facilita a fuga”, afirmou.

