43ª CIPM prende mulher por ameaça e porte ilegal de arma, em Itamaraju

Publicado em 18 de set de 2021 e atualizado às 20:16

Na tarde deste sábado (18), uma guarnição do PETO da 43ª CIPM deslocou-se ao bairro Urbis II, em Itamaraju, para averiguar a denúncia, feita através do 190, dando conta de que havia uma mulher armada no bairro ameaçando duas pessoas.

Chegando ao local, a guarnição avistou a suspeita com uma arma em punho, em via pública, ocasião em que foi abordada e desarmada pelos policiais militares. Além do revólver da marca Taurus, calibre 38, a autora também portava uma faca, tipo peixeira.

Em seguida, a guarnição manteve contato com as vítimas que confirmaram as ameaças sofridas, motivadas por ciumes. A autora recebeu voz de prisão e foi apresentada ao Plantão Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, onde foi autuada em flagrante.