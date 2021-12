43ª CIPM realiza a devolução simbólica de policial militar à família

Destaque



Publicado em 30 de dez de 2021 e atualizado às 15:45

Na manhã desta quinta-feira (30), a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar prestou uma homenagem ao Sargento José Nogueira dos Santos, em face da sua passagem para a reserva remunerada da Corporação (aposentadoria).

No quartel, o policial militar foi homenageado perante a tropa pela Major Kelly Ravani, comandante, e despediu-se dos colegas de trabalho. Em seguida, embarcou pela última vez em uma viatura da unidade e foi conduzido por colegas de serviço até a residência dos familiares, em Itamaraju.

Diante da genitora, esposa, filhos, irmãos e outros familiares do policial militar, a comandante fez a sua devolução simbólica à família. Na oportunidade, a major enalteceu as qualidades profissionais do Sargento Nogueira e o agradeceu pelos anos de bons serviços prestados à Corporação e à sociedade, entregando-lhe uma placa de homenagem.

Por | 43ª CIPM