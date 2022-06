Nesta época do ano muitas pessoas, inclusive moradores de rua, não têm agasalhos suficientes para se protegerem do frio rigoroso do inverno.

A fim de ajudar essas pessoas, a Polícia Militar da Bahia lançou em todo o Estado a Campanha do agasalho 2022: aqueça o coração de quem precisa.

Você que tem aí na sua casa uma roupa, agasalho ou cobertor que nem usa mais, seja solidário com quem necessita de calor, faça sua doação, aqueça o coração de quem precisa.