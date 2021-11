43ª CIPM realiza mais uma reunião voltada para a criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itamaraju

Sociedade



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 18:13

Na manhã desta quinta-feira (11), aconteceu no Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Itamaraju, mais uma reunião promovida pelo Comando da 43ª CIPM e voltada para a criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itamaraju (CONSEG/Itamaraju).

Participaram da reunião lideranças de bairros, administradores de distritos e representantes da sociedade civil organizada. A Major Kelly Ravani, comandante da unidade, abriu o evento fazendo uma abordagem sobre o cenário da segurança pública no município e reforçou a necessidade de criação do CONSEG/Itamaraju, como instrumento de participação da comunidade na segurança pública.

O Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, esclareceu para os presentes o que é o Conselho, sua finalidade e sua composição, destacando o papel da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo para que o seu propósito seja alcançado. Em seguida, foi apresentada a chapa consensual do Conselho, sendo convocada uma Assembleia Geral para o dia 08 de dezembro, voltada para eleição, posse dos eleitos e aprovação do estatuto da entidade a ser criada

A Chapa da Diretoria Executiva ficou com a seguinte formação: Presidente – Gilney Rodrigues Ventura, Vice Presidente – Filintro Santos Almeida, 1⁰ Secretário – Jorge Luiz da Silva Lima, 2ª Secretária – Rosangela Dantas André Barreto, 1⁰ Diretor Financeiro – Mariangelo Cardoso de Almeida, 2⁰ Diretor Financeiro – Charles Pereira da Cruz, 1⁰ Diretor de Cultura e Social – Gilmar Cardoso de Souza, 2ª Diretora de Cultura e Social – Elza Prado Ramos, 1⁰ Diretor de Relações Públicas – Henrique Peixoto, 2⁰ Diretor de Relações – Públicas Hudson Conceição Nascimento.

Também haverá a eleição da chapa do Coselho Fiscal do CONSEG/Itamaraju, que terá como titulares: Aloisio de Jesus Santos, Carlos Antônio Alves e Alessandro Gomes Aguiar. Os suplentes serão: Cosme Geraldo de Oliveira Gouvea, Ronaldo Santos Brito e Juliano Melo de Almeida. O Conselho Consultivo do CONSEG/Itamaraju será formado por representantes de órgãos da segurança pública e de entidades da sociedade civil organizada.