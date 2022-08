43ª CIPM realiza o lançamento oficial do projeto social “Kung Fu na Escola”, em Itamaraju

Na manhã, desta sexta-feira (5), aconteceu no Quartel da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, o lançamento oficial do projeto social “Kung Fu na escola”, voltado para crianças e adolescentes de escolas públicas da rede municipal de ensino.

O projeto, inicialmente, esta contemplando a Escola Municipal Maria Dajuda, no bairro Marotinho, e tem previsão de ser estendido para Escola Municipal Paulo Freire, ainda neste semestre.

O projeto em questão foi idealizado pelo Soldado Odair Evangelista e acolhido pelo comando da 43ª CIPM, que o executa em parceria com a Igreja Atos e a Secretaria Municipal de Educação.

As aulas de defesa pessoal, através do Kung Fu, são aplicadas pelo Soldado Evangelista, faixa preta nessa arte marcial, auxiliado pelo Soldado Luz e pela Soldado Jussiara, monitores.

Na cerimônia de lançamento, os alunos, trajando o uniforme do projeto, após ouvirem as falas de incentivo das autoridades presentes, fizeram uma apresentação executando alguns movimentos que já aprenderam com a arte marcial, nas aulas que foram ministradas.

Prestigiaram o evento a Major Kelly Ravani, comandante da unidade, o Sr. José Ferreira, Secretário Municipal de Educação, a Sr.ª Núbia Cajaiba, diretora da escola Maria Dajuda, o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, e os policiais militares que integram a Ronda Escolar.