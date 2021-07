43ª CIPM realiza reunião com representantes do município de Jucuruçu

Destaque



Publicado em 22 de jul de 2021 e atualizado às 18:20

Na manhã desta quinta-feira (22), aconteceu no Colégio Municipal Cecília Meireles, em Jucuruçu, uma reunião promovida pelo Comando da 43ª CIPM com representantes da sociedade jucuruçuense, com o objetivo de destacar o papel da Polícia Militar no município.

Na reunião, que contou com a participação de secretários municipais, vereadores, comerciantes e administradores, a Major Kelly Ravani palestrou sobre a segurança pública no município, apresentado a estatística que indica a redução da criminalidade, falou sobre as ações voltadas para a intensificação do policiamento que vem sendo implementadas diariamente, através de abordagens e blitzes de trânsito.

A comandante ressaltou a importância dessas ações na prevenção de crimes e orientou os moradores a estarem transitando com veículos devidamente regularizados, bem assim a evitarem a compra de veículos com o valor muito abaixo do preço de mercado, a fim de não fazerem a aquisição de carros ou motos com algum tipo de restrição.

Na sequência, o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, explanou sobre a necessidade de formação de um Conselho Comunitário de Segurança no município, para estimular uma maior participação da população nas questões relacionadas à segurança, e o Subtenente César Santos, comandante da 4⁰ Pelotão, responsável pelo policiamento ostensivo no município, falou do trabalho que vem sendo realizado por seu efetivo na sede e nos distritos.

Na oportunidade, a comandante informou que, a exemplo da prática que vem sendo adotada em Itamaraju, visitará os distritos de Jucuruçu para conhecer de perto as necessidades de cada localidade, em contato com os moradores.

A Major Kelly Ravani também respondeu àlguns questionamentos feitos pelos participantes do evento acerca do policiamento que vem sendo prestado e finalizou a reunião reafirmando o compromisso da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar com a população de Jucuruçu.

